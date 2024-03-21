Вышел новый выпуск подкаста Псковского музея-заповедника
Новый выпуск проекта Псковского музея-заповедника «Покамест-podcast» вышел и доступен для прослушивания на всех платформах, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Это музейный подкаст, в котором ведущие знакомят слушателей с объектами Псковского музея, рассказывают о самых интересных и уникальных экспонатах из фондовых коллекций, а также делятся загадочными музейными тайнами.
Шестой эпизод посвящён недавно открывшейся экспозиции «Кабинет купца Поганкина».
«Вместе с ведущими вы совершите путешествие по величественным Поганкиным палатам, узнаете о личности и деятельности легендарного псковского купца, прикоснетесь к бесценному наследию, которое Сергей Иванович оставил после себя», – отметили в пресс-службе.
Выпуск можно прослушать на странице музея в ВК.