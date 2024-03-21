Более пяти лет проведёт в колонии женщина из Псковской области за убийство сожителя

18:19, 21 марта 2024, ПАИ

Более пяти лет проведёт в колонии женщина, убившая сожителя ножом в Новоржевском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что в ночь с 12 на 13 октября 2023 года пьяная женщина находилась дома по месту жительства в одной из деревень Новоржевского района. В ходе ссоры с сожителем она два раза ударила его ножом в левое предплечье и бровь. Затем между парой завязалась борьба – мужчина и женщина упали на пол на кухне. Женщина четыре раза ударила пострадавшего по лицу и рукам. Спустя какое-то время она снова взяла нож и ударила им два раза сожителя, лежащего на диване. Мужчина скончался от массивной кровопотери.

Женщина признала вину и в содеянном раскаялась. Пушкиногорский районный суд признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ и части 4 статьи 111 УК РФ и назначил ей наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.