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Общество

Гарантированные услуги по погребению подорожают в Пскове

Изменения в правила предоставления ритуальных услуг рассмотрели члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Фото: ПГД

Год назад решением городской Думы стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, была установлена в размере 7,8 тысячи рублей с учетом инфляции. Согласно постановлению правительства в этом году коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций утвержден в размере 1,074.

Поэтому поступило предложение установить стоимость услуг по погребению в размере 8,4 тысячи рублей. Принятие проекта решения не повлечет за собой дополнительных затрат из бюджета Пскова. Само решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 февраля этого года.

Также на заседании обсуждался план благоустройства и озеленения Пскова в этом году.

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