Фестиваль гусельной музыки пройдёт в Красногородском районе в августе

17:17, 21 марта 2024, ПАИ

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт 18 августа в деревне Платишино Красногородского района, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

В Платишино будут принимать гостей уже в третий раз. «Фестивальная программа будет яркой, насыщенной и интересной для посетителей разных возрастов», – отметили в Псковском областном центре народного творчества.

Деревенские гуляния пройдут на открытой площадке вблизи Платишинского сельского клуба. Для гостей выступят профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области. Кроме того, будет организована работа интерактивных площадок, выставок, кинозала, а также участники фестиваля смогут посетить ремесленную ярмарку.

К участию в фестивале приглашаются музыканты. Заявки принимаются до 25 мая.