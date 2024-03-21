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Общество

Фестиваль гусельной музыки пройдёт в Красногородском районе в августе

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт 18 августа в деревне Платишино Красногородского района, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль гусельной музыки пройдёт в Красногородском районе в августе. Фото: Псковский областной центр народного творчества

В Платишино будут принимать гостей уже в третий раз. «Фестивальная программа будет яркой, насыщенной и интересной для посетителей разных возрастов», – отметили в Псковском областном центре народного творчества.

Деревенские гуляния пройдут на открытой площадке вблизи Платишинского сельского клуба. Для гостей выступят профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области. Кроме того, будет организована работа интерактивных площадок, выставок, кинозала, а также участники фестиваля смогут посетить ремесленную ярмарку.

К участию в фестивале приглашаются музыканты. Заявки принимаются до 25 мая.

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