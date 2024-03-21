Определён подрядчик для ремонта Исской школы в Пушкиногорском районе
Определился подрядчик для ремонта кровли здания Исской основной школы в Пушкиногорском районе, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.
«После проведения аукциона победителем стало ООО «РИКДОМ», с которым 19 февраля 2024 года заключён муниципальный контракт. Подрядчик впервые будет работать на территории нашего района», – сообщила Оксана Филиппова.
Работы начнутся 1 мая.
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