Определён подрядчик для ремонта Исской школы в Пушкиногорском районе

19:24, 21 марта 2024, ПАИ

Определился подрядчик для ремонта кровли здания Исской основной школы в Пушкиногорском районе, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

«После проведения аукциона победителем стало ООО «РИКДОМ», с которым 19 февраля 2024 года заключён муниципальный контракт. Подрядчик впервые будет работать на территории нашего района», – сообщила Оксана Филиппова.

Работы начнутся 1 мая.