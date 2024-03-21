Михаил Ведерников провёл для школьников экскурсию по зданию правительства Псковской области

19:56, 21 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл для школьников экскурсию по зданию регионального правительства. Встреча состоялась в рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием» Российского общества «Знание», сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области































































Участниками экскурсии стали 11 учеников профильных психолого-педагогических классов из Пскова и Острова в награду за успехи в учёбе, спорте и творчестве. Многие из них – активисты волонтёрских движений, патриотических мероприятий и проектов общества «Знание».

Глава региона рассказал школьникам о более чем 220-летней истории здания – объекта культурного наследия федерального значения. Они также поднялись в башню со старинными часами-курантами, где смогли ударить в древний колокол.

Школьники узнали и о работе правительства, увидели техническое оснащение рабочих помещений и кабинетов. В ситуационном центре Михаил Ведерников вместе с начальником управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталием Рахмановым показали технологии защиты телекоммуникационных систем. Участники мероприятия побывали и в кабинете губернатора, где он рассказал о своей работе и даже вышел на видеосвязь с главой Пскова Борисом Елкиным.

Отметим, просветительская акция «Прогулка со Знанием» реализуется в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».