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Общество

Михаил Ведерников провёл для школьников экскурсию по зданию правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл для школьников экскурсию по зданию регионального правительства. Встреча состоялась в рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием» Российского общества «Знание», сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников провёл школьникам экскурсию по зданию регионального правительства
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участниками экскурсии стали 11 учеников профильных психолого-педагогических классов из Пскова и Острова в награду за успехи в учёбе, спорте и творчестве. Многие из них – активисты волонтёрских движений, патриотических мероприятий и проектов общества «Знание».

Глава региона рассказал школьникам о более чем 220-летней истории здания – объекта культурного наследия федерального значения. Они также поднялись в башню со старинными часами-курантами, где смогли ударить в древний колокол.

Школьники узнали и о работе правительства, увидели техническое оснащение рабочих помещений и кабинетов. В ситуационном центре Михаил Ведерников вместе с начальником управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталием Рахмановым показали технологии защиты телекоммуникационных систем. Участники мероприятия побывали и в кабинете губернатора, где он рассказал о своей работе и даже вышел на видеосвязь с главой Пскова Борисом Елкиным.

Отметим, просветительская акция «Прогулка со Знанием» реализуется в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

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