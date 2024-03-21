Продолжается реставрация в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове
Реставрация продолжается в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
С помощью современной техники готовятся отверстия для цементизации фундамента. Выполняется инъектирование фундамента по мере подготовки специальной смеси.
Инъектирование проводится в два этапа. Его целями являются укрепление фундаментов и стен и заполнение пустот, чтобы сохранить исторический памятник. Глубина бурения – два метра. Раствор закачивается под давлением 6 атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины. Для этого используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 мм. Современный реставрационный материал не даёт усадки во время набора прочности.
Отмечается, что реставрационные работы проводятся с участием археологов.
Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе Троицкого собора. Богослужения в настоящее время проходят на втором этаже.
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