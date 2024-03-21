Победившие в региональных творческих конкурсах дети будут получать сертификаты на 500 тысяч рублей

20:44, 21 марта 2024, ПАИ

Семьи, чьи дети стали победителями регионального творческого конкурса, будут получать сертификаты на сумму 500 тысяч рублей, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, сертификат поможет приобрести костюмы, музыкальные инструменты и всё необходимое для развития творческого потенциала.

«Приглашаю все семьи нашей области активнее участвовать в региональных конкурсах – их у нас много!» – написал Михаил Ведерников.