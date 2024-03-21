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Псковский прокурор провёл личный приём участников СВО и членов их семей

Прокурор Андрей Мошков совместно с военным прокурором Псковского гарнизона Вадимом Иванченко провёл личный приём участников СВО и членов их семей на базе территориального подразделения Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковский прокурор провёл личный приём участников СВО и членов их семей. Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В ходе приёма поступили обращения по поводу соблюдения прав военнослужащих и членов их семей, исполнения уголовно-процессуального законодательства и судебных актов и по другим вопросам.

Прокурор ответил на все вопросы, а также рассказал присутствующим о льготах, предусмотренных федеральным и региональным законодательством для участников СВО и членов их семей.

Андрей Мошков поручил проверить доводы заявителей, при выявлении нарушений принять меры прокурорского реагирования. Он взял поступившие обращения под личный контроль.

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