Псковский прокурор провёл личный приём участников СВО и членов их семей
Прокурор Андрей Мошков совместно с военным прокурором Псковского гарнизона Вадимом Иванченко провёл личный приём участников СВО и членов их семей на базе территориального подразделения Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе приёма поступили обращения по поводу соблюдения прав военнослужащих и членов их семей, исполнения уголовно-процессуального законодательства и судебных актов и по другим вопросам.
Прокурор ответил на все вопросы, а также рассказал присутствующим о льготах, предусмотренных федеральным и региональным законодательством для участников СВО и членов их семей.
Андрей Мошков поручил проверить доводы заявителей, при выявлении нарушений принять меры прокурорского реагирования. Он взял поступившие обращения под личный контроль.
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