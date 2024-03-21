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Спорт

Команда Псковского района заняла первое место на межмуниципальном фестивале ГТО

Межмуниципальный этап зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошёл в Печорах. В командном зачёте Псковский район занял первое место и получил право на участие в финальном этапе, который состоится в Пскове 4 апреля, сообщила в своём Telegram-канале глава района Наталья Фёдорова.

  • Команда Псковского района заняла первое место на межмуниципальном фестивале ГТО
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Команда Псковского района заняла первое место на межмуниципальном фестивале ГТО
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Команда Псковского района заняла первое место на межмуниципальном фестивале ГТО
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Команда Псковского района заняла первое место на межмуниципальном фестивале ГТО
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

Всего в соревнованиях приняли участие команды из восьми районов, аналогичные состязания проходят в южной зоне Псковской области. Сборные команды формировались из самых успешных обладателей знака ГТО разных возрастов – от младшеклассников до категории «40+», отметила Наталья Фёдорова.

В программу соревнований входили четыре испытания комплекса ГТО: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа / подтягивание из виса на высокой перекладине; наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту; бег на длинные дистанции (1 000, 1 500, 2 000 и 3 000 метров).

«Поздравляю нашу команду с успешным выступлением, желаю повторить успех в финале!» – написала глава района.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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