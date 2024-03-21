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Общество

Осуждённые встретились с родными в учреждениях УИС Псковской области

Дни открытых дверей состоялись в ИК-3 в Идрице, ИК-4 в Серёдке и СИЗО-1 в Пскове. На них осуждённые смогли встретиться с родными и близкими, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Осуждённые встретились с родными в учреждениях УИС Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Во всех подразделениях гостям рассказали, как устроен быт осуждённых, в каких условиях они работают и как проводят свой досуг. Затем гости обошли основные объекты жизнедеятельности исправительных колоний и следственного изолятора, попробовали приготовленный обед и провели время со своими родными, отбывающими наказание.

Такие встречи благотворно влияют на осуждённых, и после них многие встают на путь исправления, подчеркнул начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными регионального УФСИН Андрей Элькин.

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