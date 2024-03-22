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Общество

По погоде сегодня судили о предстоящих 40 днях

Сорок Сороков наступили по народному календарю, сообщает calend.ru.

Дата получила свое название в честь сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан, принявших мученическую смерть. Все они были родом из Каппадокии и служили в римском войске. Военачальник потребовал, чтобы христиане вместе с остальными солдатами принесли жертву языческим богам. После отказа их подвергли пыткам, а потом раздели и заставили стоять в покрытом льдом озере в течение ночи. К утру один из воинов не выдержал — и побежал к теплой бане. Однако, его место среди мучеников занял римлянин Аглаий, которого впечатлила стойкость духа христиан.

В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).

Хозяйки загодя выпекали из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников. Для этого использовали упругое, хорошо вымешанное тесто (2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г растительного масла, стакан сахара, 0,5 литра воды, немного соли), в качестве смазки — сладкий крепкий чай.

Печенье давали ребятне, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Детвора залезала на крыши, привязывала «жаворонков» к шестам и зазывала птиц скорей прилетать и приносить весну. Затем выпечку крошили и раскидывали по сторонам.

Впрочем, весна могла быть и обманчивой — утренние морозы еще бывали сильны. Чтобы защититься от «утренников», хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки 40 шариков — «сороки святые, колобаны золотые». Их полагалось по одному выбрасывать из окна в течение 40 дней.

Наблюдали в этот день за погодой: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето. Первый гром, прозвучавший над голым лесом, предвещал голодный год, а мороз на Сорок сороков, напротив, обещал урожай — особенно проса.

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