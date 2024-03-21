Студенты заочного отделения Псковского колледжа искусств стали дипломированными специалистами

22:29, 21 марта 2024, ПАИ

24 студента заочной формы обучения Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова получили дипломы по специальностям «библиотековедение» и «социально-культурная деятельность», сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова



Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова









Государственная экзаменационная комиссия высоко оценила качество подготовки выпускников.

Председатель комиссии специальности «библиотековедение», декан библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского института культуры, профессор Вера Брежнева отметила успешные выступления студентов на защите ВКР и рекомендовала выпускникам продолжить обучение на библиотечно-информационном факультете ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский институт культуры».

Первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева выразила надежду, что выпускники станут сотрудниками псковских культурных учреждений.