Студенты заочного отделения Псковского колледжа искусств стали дипломированными специалистами
24 студента заочной формы обучения Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова получили дипломы по специальностям «библиотековедение» и «социально-культурная деятельность», сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.
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Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
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Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
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Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
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Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
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Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
Государственная экзаменационная комиссия высоко оценила качество подготовки выпускников.
Председатель комиссии специальности «библиотековедение», декан библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского института культуры, профессор Вера Брежнева отметила успешные выступления студентов на защите ВКР и рекомендовала выпускникам продолжить обучение на библиотечно-информационном факультете ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский институт культуры».
Первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева выразила надежду, что выпускники станут сотрудниками псковских культурных учреждений.
Студенты заочного отделения Псковского колледжа искусств стали дипломированными специалистами
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