Публикуем график отключения электроэнергии в Куньинском районе
Электроэнергию временно отключат в нескольких населённых пунктах Куньинского района с 25 по 28 марта, сообщает газета «Пламя».
25 марта с 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Авинцы, Аристово, Люткино, Поташово, Кретивля, Новый Посёлок.
26 марта с 9:00 до 17:00 без электроснабжения временно останется деревня Харитоново.
28 марта света не будет с 9:00 до 17:00 в деревнях Боровинка, Пыньки, Пурыгино, Бубиново, Авинцы, Люткино, Аристово, Поташово, Кретивля, Новый Посёлок.
Электричества не будет в связи с валкой опасных деревьев, отметили специалисты.
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