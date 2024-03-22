Публикуем график отключения электроэнергии в Куньинском районе

10:38, 22 марта 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в нескольких населённых пунктах Куньинского района с 25 по 28 марта, сообщает газета «Пламя».

25 марта с 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Авинцы, Аристово, Люткино, Поташово, Кретивля, Новый Посёлок.

26 марта с 9:00 до 17:00 без электроснабжения временно останется деревня Харитоново.

28 марта света не будет с 9:00 до 17:00 в деревнях Боровинка, Пыньки, Пурыгино, Бубиново, Авинцы, Люткино, Аристово, Поташово, Кретивля, Новый Посёлок.

Электричества не будет в связи с валкой опасных деревьев, отметили специалисты.