Выставка к столетию художника Сергея Фролова открылась в «Михайловском»

11:43, 22 марта 2024, ПАИ

Выставка «Святогорье в творчестве С. К. Фролова», приуроченная к столетию художника, открылась в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 22 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Сергей Фролов создавал художественную летопись Святогорья с 1955 года. В выставочном проекте представлено более 30 произведений мастера – это выполненные в разные годы работы с видами Михайловского и его окрестностей, Тригорского, Петровского, Пушкинских Гор и Святогорского монастыря. Большая часть картин принята в дар от самого художника.

Посетить выставку можно до 30 июня в выставочном зале «Льнохранилище» музея-усадьбы «Михайловское» (среда – воскресенье с 10:00 до 16:30, с 1 мая 2024 года – с 10:00 до 17:30, выходные – понедельник, вторник).