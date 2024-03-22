Названа средняя зарплата в сельскохозяйственной отрасли Псковской области

13:01, 22 марта 2024, ПАИ

Средняя зарплата в сфере сельского хозяйства в Псковской области составляет чуть более 44 500 рублей, заявил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на совещании, которое прошло в СРП «Простория» сегодня, 22 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

В Псковской области работают сразу несколько учебных заведений над выпуском специализированных кадров. Это несколько колледжей и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. При этом в 2023 году учебные заведения выпустили 926 специалистов в сфере сельского хозяйства. Из них трудоустроилось более 500 человек, уточнил спикер.

«С каждым годом всё сложнее набирать молодых людей. Но пока наши учреждения справляются, и о нашей академии [Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. – ПАИ] очень неплохо отзываются в Минсельхозе», – сказал Николай Романов.