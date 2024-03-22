Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названа средняя зарплата в сельскохозяйственной отрасли Псковской области

Средняя зарплата в сфере сельского хозяйства в Псковской области составляет чуть более 44 500 рублей, заявил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на совещании, которое прошло в СРП «Простория» сегодня, 22 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Средняя зарплата в сфере сельского хозяйства в Псковской области составляет более 44 500 рублей. Фото: ПАИ

В Псковской области работают сразу несколько учебных заведений над выпуском специализированных кадров. Это несколько колледжей и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. При этом в 2023 году учебные заведения выпустили 926 специалистов в сфере сельского хозяйства. Из них трудоустроилось более 500 человек, уточнил спикер.

Николай Романов в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

«С каждым годом всё сложнее набирать молодых людей. Но пока наши учреждения справляются, и о нашей академии [Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. – ПАИ] очень неплохо отзываются в Минсельхозе», – сказал Николай Романов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 марта 2024

Ключи от новых служебных автомобилей вручили росгвардейцам в Пскове
22 марта 2024

Псковский врач: До полутора лет кормить детей макаронами нельзя
22 марта 2024

Академия ПСБ обучит предпринимательству бывших военнослужащих и членов семей военных
22 марта 2024

Михаил Ведерников наградил сотрудников гидрометеорологической службы Псковской области
22 марта 2024

Главврач Детской областной больницы: Первые шесть месяцев младенец должен питаться материнским молоком
22 марта 2024

До +11 градусов ожидается в Псковской области 23 марта
22 марта 2024

Новую контейнерную площадку установили в деревне Псковского района
22 марта 2024

Ещё несколько культурных объектов отремонтируют в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...