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Команда Куньинского района стала победителем очередного межмуниципального этапа фестиваля ГТО

Команда Куньинского района стала победителем межмуниципального этапа зимнего фестиваля ГТО, который проходил в Новосокольниках 21 марта. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Пламя».

Команда Куньинского района стала победителем очередного межмуниципального этапа фестиваля ГТО. Фото: Сергей Арсеньев

В соревнованиях приняли участие команды из 11 районов области. Куньинский район представляли спортсмены Центра внешкольной работы, обучающиеся Куньинской школы: Антон, Виолетта и Дарья Константиновы, Варвара Семёнова и Дмитрий Лебедев.

В программу фестиваля вошли подтягивание на высокой перекладине для юношей, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа для девушек, поднимание туловища из положения лёжа, упражнение на гибкость и бег на дистанции от одного до двух километров.

В личном первенстве в своих возрастных категориях первые места заняли Антон Константинов, Виолетта Константинова и Дмитрий Лебедев. Также серебро на счету Дарьи Константиновой.

В командном зачёте Куньинский район стал победителем соревнований. Второй стала команда Пустошкинского района, на третьем месте – команда Великолукского района, на четвёртом – спортсмены из Новосокольнического района, на пятом месте – сборная из Невельского района.

Пятёрка сильнейших команд примет участие в финальных соревнованиях, которые пройдут в Пскове 4 апреля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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