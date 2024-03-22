Более 13 млн человек посетило культурные мероприятия в Псковской области за 2023 год

13:07, 22 марта 2024, ПАИ

Около 13,2 млн человек посетило культурные мероприятия в Псковской области за 2023 год. Об этом сообщила председатель профильного комитета Ольга Тимофеева на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Мы приближаемся к туристическому весенне-летнему сезону. Ярких, интересных мероприятий, фестивалей, программ у нас с каждым годом становится всё больше. Более того, они становятся всё популярнее не только у жителей региона, но и у многочисленных туристов», – подчеркнул в начале совещания Михаил Ведерников.

Число посещений культурных мероприятий за прошлый год составило 13 млн 200 тысяч человек, рассказала Ольга Тимофеева.

«Это 129 % от плана – вышел хороший показатель. А на этот год по плану у нас 11,5 млн человек. Хотя в последние годы мы всё перевыполняем», – отметила она.