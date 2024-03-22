Пскович попался на краже телефона в Петербурге

13:17, 22 марта 2024, ПАИ

Пскович украл телефон у спящего мужчины на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Злоумышленника нашли с помощью камер видеонаблюдения, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

50-летний житель Пскова, который ранее уже был судим за подобные преступления, воспользовался моментом, пока пассажир, ожидающий поезда, уснул. Затем он вытащил у него из кармана мобильный телефон. Перед этим он убедился, насколько крепко спит мужчина, похлопав его по спине.

После кражи мужчина продал телефон, а вырученные деньги тут же потратил.

Следствие уже возбудило уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Теперь псковичу грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.