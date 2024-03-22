Боксёр из Локни стал бронзовым призёром первенства СЗФО
Боксёр из Локни Дмитрий Попов стал бронзовым призёром первенства Северо-Западного федерального округа, которое проходит в Калининграде с 18 по 24 марта. Об этом сообщается в группе «Бокс Локня» в соцсети «ВКонтакте».
В полуфинале соревнований Дмитрий Попов раздельным решением судей уступил боксёру из Ленинградской области Александру Раскатову.
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