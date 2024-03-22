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Общество

Ещё несколько культурных объектов отремонтируют в Псковской области

Какие пространства планируют отремонтировать в Псковской области в рамках федеральных проектов, рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ольга Тимофеева: «Президентский нацпроект «Культура» в Псковской области за 2023 год выполнен на 100 %». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году по президентскому национальному проекту «Культура» планируется обновление Печорской детской школы искусств и сельского Дома культуры в деревне Адворицы Псковского района. Кроме того, в рамках программы комплексного развития сельских территорий будет отремонтирован Пушкиногорский культурно-досуговый центр.

  • Проект ремонта сельского дома культуры в деревне Адворицы Псковского района
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Проект ремонта сельского дома культуры в деревне Адворицы Псковского района
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Проект ремонта сельского дома культуры в деревне Адворицы Псковского района
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Это абсолютно уникальные пространства для сельских территорий», – сказал губернатор.

Показатель президентского нацпроекта «Культура» в 2023 году в регионе был выполнен на 100 %, подчеркнула Ольга Тимофеева. Отдельно председатель комитета поблагодарила губернатора за поддержку создания на базе комитета проектного офиса, который занимается дизайн-проектами и проектно-сметной документацией.

«Я просто скажу о том, что такой практики на территории нашей страны нет вообще. Каждый проект индивидуальный. Мы смотрим сильные и слабые стороны местности, смотрим на людей, которые прославили свою малую родину. Делаем привязку проекта к особенностям территории», – подчеркнула она.

В настоящее время офис разработал 17 проектных решений. Помимо прочего, сейчас ещё идёт работа над девятью концепциями и проектами.

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