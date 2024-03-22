Автомобиль сбил ребёнка на Четырёх углах в Пскове

13:48, 22 марта 2024, ПАИ

Автомобиль сбил 11-летнего ребёнка на пешеходном переходе на Четырёх углах в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Медики оказывают помощь ребёнку. Решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.