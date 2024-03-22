Автомобиль сбил ребёнка на Четырёх углах в Пскове
Автомобиль сбил 11-летнего ребёнка на пешеходном переходе на Четырёх углах в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Медики оказывают помощь ребёнку. Решается вопрос о его госпитализации.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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