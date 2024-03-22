Две собаки не прошли ветконтроль на границе в Псковской области
Две собаки не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Ветеринарный контроль двух собак провели сотрудники Россельхознадзора в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», который находится в Печорском муниципальном округе. Животных перевозили из Евросоюза в Россию.
Во время проверки документов выяснилось, что в ветеринарных паспортах собак не было сведений о вакцинации.
Ввоз питомцев запретили, оформили декларацию о возврате.
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