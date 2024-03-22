Две собаки не прошли ветконтроль на границе в Псковской области

15:21, 22 марта 2024, ПАИ

Две собаки не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ветеринарный контроль двух собак провели сотрудники Россельхознадзора в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», который находится в Печорском муниципальном округе. Животных перевозили из Евросоюза в Россию.

Во время проверки документов выяснилось, что в ветеринарных паспортах собак не было сведений о вакцинации.

Ввоз питомцев запретили, оформили декларацию о возврате.