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Итоги работы полиции Пскова в 2023 году озвучил Сергей Сурин на заседании правового комитета гордумы

Отчёт начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности городской полиции по итогам 2023 года заслушали члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы сегодня, 22 марта. Заседание прошло под председательством депутата гордумы Алексея Форша, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской гордумы.

Заседание прошло под председательством депутата гордумы Алексея Форша. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Количество зарегистрированных преступлений возросло незначительно – на 2,1 % (или 65 преступлений в абсолютных цифрах) – и составило 3 224 преступления, сообщил Сергей Сурин.

Доля IT-преступлений от зарегистрированных на территории города в прошлом году преступлений составила 43,2 %. Подавляющее большинство криминальных деяний, совершенных с использованием IT-технологий, носило имущественный характер (73,5 %). Их основная масса приходилась на кражи и мошенничества.

Процент раскрываемости преступлений остался на уровне прошлого года, разыскано 186 преступников и 79 без вести пропавших граждан. Обеспечен общественный порядок при проведении 782 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 470 тысяч человек.

Достигнута 100 % раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, изнасилований, квалифицированных грабежей и разбоев. Значительно уменьшилось число несовершеннолетних преступников, а также число преступлений, ими совершенных.

Более эффективно стали использоваться возможности системы видеонаблюдения «Безопасный город», с помощью которой раскрыто 31 преступление (+90,3 %) и выявлено 1 125 административных правонарушений.

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