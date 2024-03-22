Псковская область планирует подать заявку на конкурс «Культурная столица года»

15:30, 22 марта 2024, ПАИ

Псковская область планирует подать заявку на общенациональный конкурс среди городов России «Культурная столица года». Об этом сообщила председатель профильного комитета Ольга Тимофеева на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Я считаю, что мы всё-таки по праву должны завладеть званием культурной столицы страны. Сейчас готовим заявку для того, чтобы, может быть, в этом году получить такое звание», – сказала Ольга Тимофеева.

Отметим, что конкурс «Культурная столица года» впервые прошёл в 2023 году. Эксперты выбрали сразу два города-победителя. Культурной столицей 2024 года стал Нижний Новгород, а культурной столицей 2025 года – Грозный.

Как сообщает «АиФ», 25 марта, в День работника культуры, состоится объявление о начале реализации общенационального конкурса среди городов России на звание культурной столицы 2026 года. Подача заявок в электронной системе начнётся с 1 июля. Далее эксперты определят города-финалисты, которые примут участие во втором этапе конкурса и финальных публичных презентациях. Город – культурная столица 2026 года будет назван в декабре этого года.