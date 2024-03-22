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Культура

Псковская область планирует подать заявку на конкурс «Культурная столица года»

Псковская область планирует подать заявку на общенациональный конкурс среди городов России «Культурная столица года». Об этом сообщила председатель профильного комитета Ольга Тимофеева на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Псковская область планирует подать заявку на конкурс «Культурная столица года». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Я считаю, что мы всё-таки по праву должны завладеть званием культурной столицы страны. Сейчас готовим заявку для того, чтобы, может быть, в этом году получить такое звание», – сказала Ольга Тимофеева.

Отметим, что конкурс «Культурная столица года» впервые прошёл в 2023 году. Эксперты выбрали сразу два города-победителя. Культурной столицей 2024 года стал Нижний Новгород, а культурной столицей 2025 года – Грозный.

Как сообщает «АиФ», 25 марта, в День работника культуры, состоится объявление о начале реализации общенационального конкурса среди городов России на звание культурной столицы 2026 года. Подача заявок в электронной системе начнётся с 1 июля. Далее эксперты определят города-финалисты, которые примут участие во втором этапе конкурса и финальных публичных презентациях. Город – культурная столица 2026 года будет назван в декабре этого года.

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