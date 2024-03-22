Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества Пскова обсудили депутаты

16:48, 22 марта 2024, ПАИ

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Пскова за 2023 год обсудили члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы на заседании 22 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Представители администрации города рассказали, что на конец 2023 года в плане приватизации значилось 11 объектов нежилого фонда, в том числе два отдельно стоящих здания с относящимися к ним земельными участками и один единый недвижимый комплекс (тоже с участком). Кроме того, в план приватизации на 2023 год были включены два легковых автомобиля.

Всего в прошлом году продано три объекта нежилого фонда и два объекта движимого муниципального имущества. В бюджет Пскова в 2023 году поступило от продажи муниципального имущества 2,1 млн рублей.