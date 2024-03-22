Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года – 2024» стартовал в Псковской области

17:12, 22 марта 2024, ПАИ

Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года – 2024» стартовал в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Победители будут определяться в пяти номинациях: «Молодая семья», «Семья – хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья» и «Золотая семья». Конкурсный отбор пройдёт на региональном и федеральном уровнях.

В региональном этапе могут принять участие граждане РФ, проживающие на территории Псковской области и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей. Заявки на первый этап можно подать до 18 апреля.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в девятый раз. В этом году он стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России.

Подробно с критериями отбора участников можно ознакомиться в положении о конкурсе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.