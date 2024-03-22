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Общество

Специалисты по туризму оценили готовность экомаршрутов Полистовского заповедника

Сотрудники по туризму оценили готовность маршрутов к наступающему туристическому сезону – прочность настила, состояние информационных стендов и аншлагов, а ещё изменения в природе, которые произошли за зиму. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе государственного природного заповедника.

​Специалисты по туризму оценили готовность экомаршрутов Полистовского заповедника. Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

До открытия турсезона осталось совсем немного времени, скоро экотропы «Плавницкое болото», «Дорогою бобра», «Люди и леса» и другие маршруты будут ждать своих посетителей, отметили в комитете.

«Здесь прошёл лось – ещё видно по следам на снегу. Вот кусты ракиты, где косули организовали себе новую «столовую». А вот старый ствол сосны, тут появилась очередная «кузница дятла». Из-под опавших листьев показались побеги молодых елочек, а на болоте – ягоды клюквы, вода в реках скована льдом. На болоте тут и там встречаются сухоцветы багульника и готовящаяся цвести пушица, вечнозеленые кустарнички мирта и клюквы – одним словом, красота», – говорится в сообщении.

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