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Великолучанин забивает во второй игре подряд федеральной юношеской футбольной лиги

Великолучанин Елизар Мартыненко, выступающий за петербургскую академию «Алмаз-Антей», забивает в ворота соперников две игры подряд в рамках федеральной юношеской футбольной лиги. Об этом сообщается в соцсетях юношеской футбольной лиги.

Великолучанин забивает во второй игре подряд федеральной юношеской футбольной лиги. Фото: пресс-служба «Алмаз-Антей»

В игре второго тура против команды «Чайка» из Ростовской области Елизар Мартыненко на 20-й минуте встречи открыл счёт в матче. Удержать преимущество петербуржцам не удалось, и матч завершился вничью – 2:2.

Отметим, что в первой игре сезона великолучанин отметился голом в ворота академии московского ЦСКА.

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