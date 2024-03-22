В ПсковГУ обсудили взаимодействие ПИШ Союзного государства и промышленных предприятий региона

18:21, 22 марта 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялся семинар «Передовая инженерная школа и промышленные предприятия Псковской области». Мероприятие прошло в целях ознакомления производственных компаний региона с научно-производственными и образовательными возможностями ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Для нас очень важно установить контакты между Передовой инженерной школой и теми промышленными предприятиями, которые действуют на территории города Пскова и Псковской области. Сегодня мы предпринимаем все усилия для того, чтобы обеспечить качественную подготовку наших студентов и в стены университета вернуть реальную науку, направленную на развитие новейших технологий. В настоящее время промышленная отрасль остро нуждается в молодых кадрах. Инженерная подготовка требует объединения усилий, поэтому цель этого мероприятия – попытаться найти те точки соприкосновения, где мы могли бы быть вам полезны, скорректировать наши цели и задачи и определить векторы взаимодействия», – обратилась с приветственным словом к участникам первый проректор ПсковГУ Ольга Серова.

К присутствующим также обратилась руководитель аппарата Псковского регионального отделения Союза машиностроителей Елена Бударина.

«Общение и взаимодействие Союза машиностроителей России и ПИШ Союзного государства ПсковГУ не ограничивается сегодняшним мероприятием. И здесь очень важно наше сотрудничество с вами и с предприятиями партнёров, которое позволит придать образовательным программам проекта еще более прикладной характер. Уверена, что предприятиям Псковской области могут быть интересны инициативы и возможности Передовой инженерной школы», – подчеркнула спикер.

Руководитель ПИШ Союзного государства Дмитрий Гринев в рамках встречи выступил с докладом на тему «Передовая инженерная школа – новые возможности роста».

«Идея Передовой инженерной школы как проекта федерального значения имеет два вектора, – подчеркнул Дмитрий Гринев. – Прежде всего это подготовка нового поколения инженерных кадров, которые обладают современными компетенциями и, более того, компетенциями будущего и готовы встраиваться в новую экономику. Вторая большая задача, которую решает ПИШ для страны, – это развитие науки в связке с индустрией, с промышленными предприятиями. И это ключевая особенность и требование к Передовым инженерным школам: технологии, над которыми работают учёные и молодые кадры, должны быть ориентированы на реальное производство».

Спикер также рассказал гостям о взаимодействии вуза с Белорусским национальным техническим университетом, работе над цифровыми технологиями, реализации деятельности ПИШ в качестве сетевой модели развития, а также пригласил промышленные предприятия к сотрудничеству.

С докладом «Применение плазменных и лазерных методов для упрочнения и восстановления деталей машин и оборудования» выступил научный руководитель Передовой инженерной школы Олег Девойно.

«На базе ПсковГУ и БНТУ запущена работа зеркальных научных лабораторий, центра аддитивных технологий: имея аналогичное оборудование, легче отрабатывать совместные задачи дистанционно. Если не получается у одной стороны, вторая подставляет своё плечо, и мы вместе двигаемся вперёд. В рамках этой работы мы создали лабораторию плазменных и лазерных технологий», – отметила спикер.

Олег Девойно подчеркнул, что лазерные и плазменные технологии помогут обеим странам решать проблемы импортозамещения. В своём выступлении спикер также рассказал подробнее о специфике плазменного и газопламенного напыления порошковых материалов и продемонстрировал технологические возможности зеркальной лаборатории.

Продолжилось мероприятие выступлением руководителя научно-производственного департамента Передовой инженерной школы Игоря Никифорова на тему «Технологические возможности научно-производственного департамента передовой инженерной школы ПсковГУ» и экскурсией по лабораториям и производственным площадкам научно-производственного департамента.

В завершение встречи её участники обсудили возможное взаимодействие Передовой инженерной школы и промышленных предприятий региона, а также побывали на экскурсии, которая познакомила гостей с учебно-производственной инфраструктурой ПИШ Союзного государства.