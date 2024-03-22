Неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске

20:47, 22 марта 2024, ПАИ

Неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, идёт эвакуация людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Стрельба произошла в «Крокус сити холле» в Москве. По предварительной информации, огонь открыли три человека в камуфляже. Стрельба могла вестись из автомата. Информация об обстоятельствах произошедшего, а также о том, есть ли пострадавшие и погибшие, уточняется.