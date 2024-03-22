Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 50 юных исследователей приняли участие в конференции ​«Шаг в будущее» в Невеле

Два торжественных события: открытие 28-й районной научно-практической конференции «Шаг в будущее» и торжественная церемония вручения именной премии главы Невельского муниципального округа для одарённых детей – прошли 22 марта в районном Доме культуры. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

​Более 50 юных исследователей приняли участие в конференции ​«Шаг в будущее» в Невеле. Фото: «Невельский вестник»

Конференция началась с торжественной церемонии вручения именной премии главы Невельского муниципального округа для одарённых детей 25 обучающимся в школах — юным исследователям, спортсменам, волонтёрам, художниккам.

«Наша конференция называется «Шаг в будущее». Это хорошее и правильное название, потому что с первого шага определяется наше будущее, а это сильная и независимая страна в технологической, экономической, культурной сферах. И для того чтобы такое будущее наступило, нужно сегодня видеть его. Оно будет сделано вашими руками. Вы не одни, у вас сильные помощники – ваши педагоги, наставники и родители, которые поддерживают ваше желание идти вперёд. Всем желаю успехов, уверенности в себе, внутренней силы», – сказал Олег Майоров.

Под аплодисменты для поздравления на сцену поимённо вызывали всех номинантов, их преподавателей и родителей. После поздравлений мероприятие перешло в открытие научно-практической конференции.

В этом году в конференции принимает участие 51 юный исследователь, на суд жюри участники представляют 40 работ.

Подводя итоги, члены жюри отметили, что школьники поразили их разнообразием тем и глубиной содержания проектов, была видна заинтересованность и самих юных исследователей, и их наставников.

40 новых открытий было озвучено, и НПК «Шаг в будущее» вышла на финишную прямую.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 марта 2024

Более 50 юных исследователей приняли участие в конференции ​«Шаг в будущее» в Невеле
22 марта 2024

Библиотеку «Родник» в Пскове отремонтируют до конца июля
22 марта 2024

В Усвятах прошёл муниципальный этап школьной Лиги дебатов «Истина»
22 марта 2024

В Великих Лук определили победителя конкурса «Ученик года – 2024»
22 марта 2024

В Псковской области замглавы городской администрации подозревается в получении взятки в особо крупном размере
22 марта 2024

Специалисты по туризму оценили готовность экомаршрутов Полистовского заповедника
22 марта 2024

Пятое колесо Четырёх углов: «Фавор» должен быть снесён
22 марта 2024

Застройщик кампуса ПсковГУ срывает стройку на 500 млн рублей в Челябинской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...