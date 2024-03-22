Более 50 юных исследователей приняли участие в конференции ​«Шаг в будущее» в Невеле

22:05, 22 марта 2024, ПАИ

Два торжественных события: открытие 28-й районной научно-практической конференции «Шаг в будущее» и торжественная церемония вручения именной премии главы Невельского муниципального округа для одарённых детей – прошли 22 марта в районном Доме культуры. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

Конференция началась с торжественной церемонии вручения именной премии главы Невельского муниципального округа для одарённых детей 25 обучающимся в школах — юным исследователям, спортсменам, волонтёрам, художниккам.

«Наша конференция называется «Шаг в будущее». Это хорошее и правильное название, потому что с первого шага определяется наше будущее, а это сильная и независимая страна в технологической, экономической, культурной сферах. И для того чтобы такое будущее наступило, нужно сегодня видеть его. Оно будет сделано вашими руками. Вы не одни, у вас сильные помощники – ваши педагоги, наставники и родители, которые поддерживают ваше желание идти вперёд. Всем желаю успехов, уверенности в себе, внутренней силы», – сказал Олег Майоров.

Под аплодисменты для поздравления на сцену поимённо вызывали всех номинантов, их преподавателей и родителей. После поздравлений мероприятие перешло в открытие научно-практической конференции.

В этом году в конференции принимает участие 51 юный исследователь, на суд жюри участники представляют 40 работ.

Подводя итоги, члены жюри отметили, что школьники поразили их разнообразием тем и глубиной содержания проектов, была видна заинтересованность и самих юных исследователей, и их наставников.

40 новых открытий было озвучено, и НПК «Шаг в будущее» вышла на финишную прямую.