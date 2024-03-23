СК подтвердил смерть 93 человек при теракте в «Крокус Сити Холле»
На данный момент установлено, что количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле» составляет 93 человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших ещё возрастёт», – говорится в сообщении. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Также сообщалось, что ФСБ задержала участников теракта. Всего задержано 11 человек, четверо из них участвовали непосредственно в самом теракте.
Федеральные и региональные власти, правительства ряда стран мира выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
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