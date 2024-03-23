Пункт пропуска «Шумилкино» работает в штатном режиме
Международный автомобильный пункт пропуска «Шумилкино» на российско-эстонской границе работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил осведомлёный источник.
Ранее в сетях появились сообщения о якобы закрытом МАПП «Шумилкино».
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