Пункт пропуска «Шумилкино» работает в штатном режиме

12:06, 23 марта 2024, ПАИ

Международный автомобильный пункт пропуска «Шумилкино» на российско-эстонской границе работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил осведомлёный источник.

Ранее в сетях появились сообщения о якобы закрытом МАПП «Шумилкино».