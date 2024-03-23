В Невеле задержали пьяного водителя, упавшего с мотоцикла
В Невеле полицейские задержали нетрезвого мотоциклиста, который не справился с управлением и упал с транспорта, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Инцидент произошёл на улице Урицкого у дома № 8а.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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