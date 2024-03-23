До +8 градусов прогнозируют в Псковской области 24 марта
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 24 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет без существенных осадков, днём – небольшой дождь, местами умеренный.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днём – от +3 до +8.
Атмосферное давление будет низким.
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