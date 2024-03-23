Председатель Псковского облсовпрофа выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

17:54, 23 марта 2024, ПАИ

Псковские профсоюзы выражают глубокие соболезнования всем пострадавшим и их семьям в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Мы стоим в единстве со всеми, кто пострадал от этой трагедии, и наши мысли и сердце с каждым из вас. Мы искренне надеемся, что все виновные участники этого бесчеловечного террористического акта будут найдены и наказаны. Наша поддержка и солидарность всегда с вами», — написал Игорь Иванов.

Также он отметил, что за день до трагедии сотрудники Псковского облсовпрофа принимали участие в международной выставке, которая проходила «Крокусе». «В данной ужасающей ситуации ещё больше понимаешь, что угроза совсем рядом и надо быть вместе!» — заключил Игорь Иванов.