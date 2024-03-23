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Митрополит Арсений совершил заупокойную литию по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле»

Митрополит Псковский и Порховский Арсений по окончании Божественной литургии совершил заупокойную литию по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит Арсений совершил заупокойную литию по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле». Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Заупокойная лития прошла в храме Святой Великомученицы Варвары в Печорах сегодня, 23 марта. Её совершили благочинный Печорского округа епархии протоиерей Владимир Семиндяев, духовенство печорского благочиния и братия Псково-Печерского монастыря.

На богослужении присутствовали глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев и жители Печор.

«Сегодня надо сказать о той трагедии, которая случилась вчера в подмосковном Красногорске и которая так потрясла всё наше общество, всех нас. Мы молимся и о невинно убиенных, и об их близких, чтобы Господь помог пережить им эту трагедию – укрепил, поддержал, не оставил, не дал упасть духом, впасть в отчаяние или неверие, раненых исцелил и восставил, а всем нeвиннo yбиeнным даровал свой покой, вселил их туда, где уже нет этой поражающей всякое воображение злобы и жестокости, где нет ни печали, ни страдания, ни воздыхания, но жизнь бесконечная», – сказал митрополит Арсений.

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