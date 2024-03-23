Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов

20:26, 23 марта 2024, ПАИ

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам, касающимся готовности строящихся в городе объектов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев















Совещание прошло при участии председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова, генерального директора АНО «Старый город» Дениса Василенко, представителей подрядных организаций АО «ГК «ЕКС», ООО «СДК ГРУПП», ООО «АЛЬФАПРО» и администрации.

В центральных парках Печор в ближайшее время планируется установка фонарей, заливка фундамента спортплощадки, планирование грунта, вывоз мусора, монтаж оборудования на детской игровой площадке.

На улице Прудовой в городе в воркаут-зоне уже залили бетонное основание, а на детской площадке ведут работы по укладке резинового покрытия. Кроме того, предусмотрят устройство пешеходной дорожки, ведущей к месту отдыха, и укрепление примыкающего берега пруда.

На Октябрьской площади подрядчик уже приступил к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств, также производится частичная замена булыжника на природный камень.

На совещении обсудили условия и сроки завершения реконструкции инженерных сетей и выполнения работ по восстановлению благоустройства в зоне строительства.