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Общество

Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам, касающимся готовности строящихся в городе объектов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

  • Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
    Фото: Валерий Зайцев
  • Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
    Фото: Валерий Зайцев
  • Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
    Фото: Валерий Зайцев
  • Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
    Фото: Валерий Зайцев
  • Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
    Фото: Валерий Зайцев
  • Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
    Фото: Валерий Зайцев
  • Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
    Фото: Валерий Зайцев
  • Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
    Фото: Валерий Зайцев

Совещание прошло при участии председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова, генерального директора АНО «Старый город» Дениса Василенко, представителей подрядных организаций АО «ГК «ЕКС», ООО «СДК ГРУПП», ООО «АЛЬФАПРО» и администрации.

В центральных парках Печор в ближайшее время планируется установка фонарей, заливка фундамента спортплощадки, планирование грунта, вывоз мусора, монтаж оборудования на детской игровой площадке.

На улице Прудовой в городе в воркаут-зоне уже залили бетонное основание, а на детской площадке ведут работы по укладке резинового покрытия. Кроме того, предусмотрят устройство пешеходной дорожки, ведущей к месту отдыха, и укрепление примыкающего берега пруда.

На Октябрьской площади подрядчик уже приступил к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств, также производится частичная замена булыжника на природный камень.

На совещении обсудили условия и сроки завершения реконструкции инженерных сетей и выполнения работ по восстановлению благоустройства в зоне строительства.

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