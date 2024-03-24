До +9 градусов ожидается в Псковской области 25 марта

11:46, 24 марта 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Местами синоптики прогнозируют небольшие осадки: ночью – преимущественно в виде мокрого снега, днём – в виде дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных и юго-западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от 0 до -3 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление низкое.