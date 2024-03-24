До +9 градусов ожидается в Псковской области 25 марта
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Местами синоптики прогнозируют небольшие осадки: ночью – преимущественно в виде мокрого снега, днём – в виде дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер западных и юго-западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура по области ночью составит от 0 до -3 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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