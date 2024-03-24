Следственное управление УМВД приглашает псковичей на службу

12:55, 24 марта 2024, ПАИ

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей и помощников следователей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Гарантии: трудоустройство в любом районе области (с компенсаций, при необходимости, за поднаем жилого помещения); стабильная заработная плата (от 40.000 руб. с ежегодной индексацией); ежемесячные обязательные и поощрительные выплаты к должностному окладу за особые условия и неравнодушное отношение к службе; карьерный рост и юридический стаж; оплачиваемый отпуск от 40 дней (60 дней можно использовать непрерывно) с возможностью направления в санатории МВД России; медицинское обеспечение, а также соблюдение широкого спектра социальных гарантий сотрудника органов внутренних дел.

«Кроме того, Вы имеете возможность получения бесплатного юридического образования и раннего ухода на пенсию с профессией, которая открывает разнообразные возможности для Вашего профессионального применения во многих сферах», – отметили в пресс-службе.

Обращаться в группу по работе с личным составом Следственного управления можно при наличии высшего юридического образования, отсутствия серьезных медицинских противопоказаний и проблем с законом. Обращения принимают с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:15 по телефонам: 8(8112) 592-315, 592-053.