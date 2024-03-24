Врач объяснила, как защитить организм от пыльцы в сезон аллергии

15:17, 24 марта 2024, ПАИ

Цветение растений с приходом весны может вызвать у человека сезонную аллергию. Сама пыльца деревьев и растений не опасна, однако иммунная система аллергика воспринимает это как раздражитель и отвечает развитием аллергического воспаления. О защите организма от пыльцы в сезон аллергии рассказала Врач аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова в интервью «Известиям».

Сезонное аллергическое заболевание, которое вызвано пыльцой растений, называется поллиноз, отметила Злата Ермакова.

Симптомы данной болезни в той или иной мере знакомы всем: заложенность носа, насморк, чихание, нарушение обоняния; покраснение глаз (конъюнктивит); кашель, удушье (без соответствующего лечения будет иметь прогрессирующее течение, может перейти в бронхиальную астму); зуд и кожные высыпания. А также усталость, раздражительность, потеря веса и реже могут возникать повышение температуры тела, головная боль, сонливость.

«Симптомы поллиноза могут проявляться с разной интенсивностью в любом возрасте», – подчеркнула врач.

Человек, который не подозревает истинную причину своего недуга, рискует попасть в разряд хронических больных, предупредила Злата Ермакова.

«Выход один — вовремя обратиться к врачу аллергологу-иммунологу. Специалист проводит беседу с пациентами, на протяжении которой выясняет причину заболевания, уточняет, что могло послужить толчком к аллергической реакции, анализирует симптомы сопутствующих заболеваний, наследственную предрасположенность, знакомится с условиями жизни и работы пациента. Пациенту по показаниям проводится специфическая аллергодиагностика», – объяснила врач аллерголог-иммунолог.

Для снижения контакта с пыльцой, Злата Ермакова рекомендовала рано утром, а также в сухие жаркие дни не выходить на улицу. Она объяснила это тем, что в это время в воздухе наибольшая концентрация пыльцы. Помимо этого, не стоит открывать окна в ранние часы.

Врач посоветовала пользоваться очистителями воздуха, не выезжать на природу пока цветут растения, которые могут вызвать аллергию, а также при выходе на улицу пользоваться затемненными очками.

«Чаще принимайте душ, он смывает пыльцу. Плотно закрывайте окна в машине, особенно находясь за городом. Планируйте очередной отпуск согласно срокам цветения растений. На морском побережье и в горах содержание пыльцы ниже. Комнатные растения (герань, примула), садовые и полевые цветы (сирень, жасмин, роза, ландыш, фиалка) могут вызывать обострения болезни, так как содержат общие антигены с пыльцой деревьев, луговых трав и сорняков. Не держите их дома. Не используйте в лечении фитопрепараты на основе трав», – заключила Злата Ермакова.