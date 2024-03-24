Надежда Васильева: У терроризма нет нации

16:17, 24 марта 2024, ПАИ

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева пришла к стихийному мемориалу в Пскове со своей старшей дочерью и коллективом филиала фонда «Защитники Отечества», которые также пришли со своими близкими, передаёт корреспондент ПАИ.

Она отметила, что сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» считают нужным поддержать всех граждан в минуту, очень сложную для страны.

«Произошла очень страшная, жуткая трагедия, и в ней пострадали и погибли ни в чём не повинные мирные жители, в том числе женщины и дети. У терроризма нет нации, нет лица, нет веры. В условиях СВО враг пытается раскачать нашу страну изнутри и надавить на самое больное, но мы очень сильная и большая страна, очень крепкая и дружная. Никому не удастся сбить нас с этого пути», – подчеркнула Надежда Васильева.

Великое чувство гордости за своих соотечественников, которые помогают с первых минут всем пострадавшим и их близким, испытывает руководитель филиала фонда.

«Сейчас мы всей страной молимся за тех людей, которым удалось выжить, чтобы они как можно быстрее восстановили свое здоровье. Мы передаем глубокие, искренние соболезнования всем родным и близким. Держитесь, мы с вами», – заключила Надежда Васильева.