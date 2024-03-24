Пьяный водитель протаранил забор у «Акваполиса» в Пскове
Водитель, управляя автомобилем «Нива», не справился с управлением и протаранил забор. ДТП произошло у ТЦ «Акваполис» в Пскове. Водитель задержан сотрудниками Госавтоинспекции, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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