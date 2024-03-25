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Невролог Демьяновская рассказала, с какими проблемами здоровья может быть связано пробуждение по ночам

На какие проблемы со здоровьем могут указывать ночные пробуждения, рассказала врач-невролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, пишут «Известия».

Она отметила, что человек может просыпаться ночью из-за внешних условий: шума, недостаточного затемнения в спальне, движения партнера или некомфортной температуры. Однако в некоторых случаях, по ее словам, требуется медицинская помощь.

«Например, если ухудшение качества сна вызвано болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы в крови, нарушениями ритма сердца, одышкой. Такие нарушения сна могут еще сильнее усугублять проблемы со здоровьем, поэтому игнорировать и терпеть их не стоит. Следует обсудить с врачом, какие дополнительные меры можно принять, чтобы уменьшить ночные симптомы и восстановить сон», – предупредила невролог.

Еще одной возможной причиной ночных пробуждений может являться стресс. Сильные переживания или повышенная тревожность приводят к выработке адреналина и кортизола, которые повышают частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Из-за этого человек не может качественно расслабиться и может часто просыпаться в течение ночи.

Невролог отметила, что со временем симптомы могут усугубляться: недостаток качественного сна будет усиливать стресс и тревожность в течение дня, а они, в свою очередь, мешать качественному отдыху ночью.

Екатерина Демьяновская также подчеркнула, что к врачу следует обратиться независимо от причины, если человек чувствует себя утром уставшим. Обследование может выявить неочевидные нарушения, требующие коррекции. Например, храп с апноэ сна – кратковременными задержками дыхания.

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