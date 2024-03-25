Более 40 животных и птиц спасли при пожаре в Плюсском районе
Более 40 животных и птиц спасли при пожаре в Плюсском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Жилой дом сгорел в деревне Звягино Плюсского района 23 марта. Предварительная причина возгорания – неисправность печного оборудования.
Пожарные спасли при пожаре три хозяйственные постройки, 30 голов крупного рогатого скота, десять единиц домашней птицы и двух собак.
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25 марта 2024
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