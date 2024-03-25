О последних трендах в макияже и бровистике рассказала мастер из Великих Лук

12:35, 25 марта 2024, ПАИ

Мастер-бровист из Великих Лук Ольга Левина рассказала о последних трендах в бровистике и макияже, пишет Luki-News.

Сейчас в тренде естественность и натуральность, поэтому женщины стремятся к неяркому окрашиванию, которое подчёркивает естественность и натуральность.

Кроме того, важно уделить внимание домашнему уходу, потому что хорошая кожа – это залог прекрасного макияжа. В косметичке каждой женщины должен быть тональник, который лучше всего подойдёт для жирной или комбинированной кожи, а если кожа сухая, то средство должно быть увлажняющим. Ещё необходимы карандаш для губ, глаз, бровей, нюдовые оттенки теней, скульптурирование и румяна, хайлайтер для сияния кожи, помада и блеск, уточнила специалист.

Нужно ходить на коррекцию бровей хотя бы раз в месяц, а дома можно делать лёгкий массаж бровей, чтобы спровоцировать рост волосков, а в качестве маски для бровей можно использовать бальзам для волос под плёнкой на 15 минут. В частности, нужно делать лёгкие пилинги, увлажнение и хорошее очищение кожи, заключила мастер.