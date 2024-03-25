Псковичей приглашают на службу в Пограничное управление

11:11, 25 марта 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на военную службу по контракту в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Если вам от 18 до 38 лет, образование не ниже среднего (11 классов), хорошее здоровье и хотите заниматься действительно важным и интересным делом, мы ждём вас, – пригласили в ведомстве жителей Псковской области. – Уже сегодня вы можете стать профессионалом и получить: стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей, с увеличением в зависимости от выслуги лет; ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток; бесплатное вещевое и медицинское обеспечение; страхование жизни и здоровья; право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России; возможность приобрести своё жилье, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих; ежегодную материальную помощь; обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наем жилья; право на пенсию через 15 лет военной службы».

Гражданам, состоящим в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.

Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту в пограничных органах:

– в Пскове: телефон (8 8112) 69-82-25, улица Инженерная, 113;

– в Гдове: телефон (8 811-31) 2-13-31, улица Ленинградская, 9;

– в Печорах: телефон (8 811-48) 2-42-62, улица Приозерная, 1;

– в деревне Шелино Пыталовского района, телефон (8 811-47) 2-17-74; д. 55;

– в Себеже: телефон (8 811-40) 3-58-15, 2-29-30, переулок Почтовый, 4е;

– в Невеле: телефон (8 811-51) 2-14-62, улица Ленкоммуны, 28б.