Бесплатное флюорографическое обследование проводят для псковичей в тубдиспансере

11:10, 25 марта 2024, ПАИ

Псковичи могут бесплатно пройти флюорографию в Противотуберкулёзном диспансере Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она отметила, что пройти обследование может любой желающий гражданин России. Всего лишь нужно подойти с паспортом в Противотуберкулезный диспансер на улице Красноармейской, 16. На территории тубдиспансера расположен автобус с мобильным флюорографом.

«Можно подойти с паспортом, сделать флюорографию и получить подарок от Красного Креста – чай, конфеты, носки, антисептик», – отметила Валерия Мишакова.

Флюорографию можно пройти сегодня до 12:00 и завтра, 26 марта, с 9:00 до 12:00.