Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс хореографического и вокального мастерства «Серебряный аист»
Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического и вокального мастерства «Серебряный аист» пройдёт в Доме офицеров в Пскове 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Принять участие в нём могут солисты, ансамбли любых форм, творческие коллективы, вокалисты всех направлений и жанров. Возраст участников не ограничен.
Жюри оценит выступления по ряду критериев, среди которых идея и постановочная работа, эмоциональность и выразительность конкурсной работы, техника исполнения и оригинальность.
Подать заявку на участие можно до 1 июня текущего года по электронной почте info@серебряныйаист.рф.
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