Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс хореографического и вокального мастерства «Серебряный аист»

12:21, 25 марта 2024, ПАИ

Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического и вокального мастерства «Серебряный аист» пройдёт в Доме офицеров в Пскове 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Принять участие в нём могут солисты, ансамбли любых форм, творческие коллективы, вокалисты всех направлений и жанров. Возраст участников не ограничен.

Жюри оценит выступления по ряду критериев, среди которых идея и постановочная работа, эмоциональность и выразительность конкурсной работы, техника исполнения и оригинальность.

Подать заявку на участие можно до 1 июня текущего года по электронной почте info@серебряныйаист.рф.